Milan – Napoli 0 a 1: Il Diavolo fa le pentole (ammuina) il Napoli i coperchi (i fatti concreti)

Vittoria che rimette a posto la classifica, riportando il Napoli nella posizione che fino a questo punto della stagione ha meritato

Milan – Napoli 0 a 1 Rete Elmas al 5′

Certo che per vedere giocare bene in una sola volta Malcuit, Lozano e Juan Jesus, di motivi possono essercene solo due: il primo, che San Gennaro sia partito in trasferta a Milano per fare visita al suo collega San Siro, e il secondo che Spalletti, oltre al miracolo di ridare una vera impronta a Lobotka, Elmas e Petagna tra gli altri, stia dimostrando che il mestiere di allenatore lo sa fare più che bene.

Propendiamo per la seconda ipotesi – San Gennaro è impegnato in cose più importanti, e non ha tempo di occuparsi di pallone. Questa vittoria del Napoli in terra milanese è tutta opera del mister, i cui semi erano stati già piantati durante la conferenza stampa di presentazione della partita: invocando il Vesuvio, Spalletti ha galvanizzato profondamente quel che restava della pattuglia azzurra, priva, non dimentichiamolo, di 3 calciatori fondamentali (Fabian Ruiz, Koulibaly e Osimhen), punti cardine dei partenopei, per non parlare delle assenze di Insigne e Mario Rui. Un capolavoro tecnico, tattico e soprattutto mentale quello del tecnico toscano, che proprio nei momenti più difficili sta tirando fuori la vera anima di questo gruppo, con Piotr Zielinsky una spanna sopra gli altri.

Il polacco sta sciorinando calcio monumentale, sarà la responsabilità della fascia di capitano, oppure la consapevolezza che tocca a lui dare l’esempio agli altri, e onorare le assenze dei titolarissimi. Piotr sta giocando magnificamente, dopo un inizio stagione stentato, si rivela un vero campione.

Vittoria che rimette a posto la classifica, riportando il Napoli nella posizione che fino a questo punto della stagione ha meritato, un secondo posto a 4 punti dalla capolista Inter, con i neroazzurri che stanno dimostrando di essere la squadra migliore del torneo.

Bisogna dire che Spalletti sta insegnando a tutti noi, professionisti o dilettanti della “panchina”, come si gestiscono le avversità e i momenti critici che si presentano durante una stagione calcistica, un insegnamento di come si deve lavorare per tirare fuori di ognuno dei calciatori a disposizione, il meglio che c’è, attraverso l’incitamento, infondendo coraggio, ma soprattutto quella fiducia di cui ogni atleta ha bisogno. Bravissimo sotto questo piano l’allenatore azzurro, che riesce a sprigionare tutta l’energia che i suoi atleti hanno dentro, stilla dopo stilla.

De Laurentis gongolerà nel vedere finalmente il suo parco giocatori valorizzato come non mai e che soprattutto ridà il giusto plauso a Giuntoli, tanto criticato in passato, per taluni acquisti, che male hanno operato nella mani di altri allenatori, che hanno preceduto il Mister di Certaldo. Oggi bisogna ammettere che nessuno dei calciatori della “rosa” partenopea ha giocato male e questo è un merito ulteriore che deve essere riconosciuto all’attuale allenatore dei partenopei.

Il Napoli ha vinto 3 gare negli scontri diretti contro le squadre che si giocano la qualificazione Champions, oltre che la vittoria finale del campionato, un buon bottino verso le dirette concorrenti.

C’è da dire che finora i partenopei sono in credito con la dea bendata anche se, come si dice in questi casi, “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”, e per adesso la sfortuna ha perseguitato più del dovuto gli azzurri. Si aspettano tempi migliori perché non può certo piovere per sempre!

Adesso non bisogna farsi prendere dall’euforia, ma nemmeno cadere nella depressione drammatica che ha contraddistinto spesso l’ambiente azzurro. Dopo le due sconfitte che hanno fatto sprofondare il Napoli dal primo a quarto posto, il progetto Champions è stato tenuto finora con molta linearità, e quindi avanti tutta senza remore!