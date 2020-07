Milan vincere per chiudere il discorso europeo

Serve un risultato positivo al Milan questa sera contro il Sassuolo, la squadra di Pioli in questo momento è a +8 dal Sassuolo con appena quattro gare da giocare.

Una vittoria chiuderebbe il discorso il maniera matematica ma anche un pari non sarebbe da buttare. Però più che la gara di stasera quello che da rumore in casa Milan è il futuro di Stefano Pioli, che nel periodo di Covid-19 è riuscito a trovare la quadratura del cerchio.

Forse il non aver più niente da perdere al allenatore rossonero lo ha portato a dare il massimo, non è un caso che da quando si parla ormai in maniera ufficiale di Rangnick, il Milan non si è più fermato. Allora la domanda che un po’ tutti si hanno e la seguente: ma e così necessario cambiare allenatore?? I numero certo per Pioli non sono positivi, ma se prendiamo l’ultimo periodo il Milan sarebbe da champions, certo è un periodo strano con tante gare ravvicinate ed ovviamente chi sta meglio fisicamente parte avvantaggiato, ma in tanto il Milan post Covid-19, sembra una squadra completamente diversa.

Intanto però stasera c’è un Europa League da ipotecare per poi pensare alla prossima stagione