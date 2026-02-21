Milano-Cortina 2026, sarà Usa-Canada la finale dell’hockey maschile: possibile presenza di Trump

Gli Usa hanno conquistato la finale superando la Slovacchia con un netto 6-2 in semifinale, mentre il Canada ha avuto la meglio sulla Finlandia al termine di una sfida combattuta.

Si rinnova così una delle rivalità più affascinanti della storia olimpica dell’hockey: una sfida che mette di fronte due potenze mondiali della disciplina e che promette spettacolo, intensità e grande pubblico.

Per gli Stati Uniti sarebbe un oro che manca dal 1980, mentre il Canada punta ad arricchire ulteriormente il proprio medagliere, già tra i più prestigiosi della specialità.

La finalissima, in programma domenica a Milano, potrebbe trasformarsi anche in un evento politico oltre che sportivo.

Secondo indiscrezioni internazionali, il presidente americano Donald Trump starebbe valutando la possibilità di assistere dal vivo alla sfida per sostenere la nazionale statunitense. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali sulla sua presenza.

L’attesa è altissima e Milano si prepara a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia dei Giochi: sul ghiaccio non ci sarà soltanto una medaglia d’oro, ma l’orgoglio sportivo di due nazioni che dell’hockey hanno fatto una bandiera.