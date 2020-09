Milik/Napoli ennesimo incontro

Tante tantissime le voci che si susseguono in queste ore. Dopo che ormai sembrava fatta per Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, sembrerebbe che la Juventus infastidita dall’atteggiamento del Napoli e di Milik, abbia individuato un’alternativa nel caso in cui dovesse venir meno l’attaccante bosniaco. Si tratta di una vecchia conoscenza della Juventus, e pari si tratti di una trattativa da chiudere anche in poco tempo, visto che la cessione di Morata permetterebbe alla squadra del Cholo di puntare sul grande colpo Suarez.