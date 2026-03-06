M’illumino di meno. L’iniziativa alla Reggia

In un’affollata Sala Espositiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, alla Reggia di Caserta, “illuminata dal sorriso e dai cappellini rossi” – come ha sottolineato in apertura il soprintendente Mariano Nuzzo – degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giannone De Amicis di Caserta, si è svolta l’iniziativa “M’illumino di Verde… con… Un Albero per il Futuro”, promossa dalla Soprintendenza in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta.

“L’iniziativa rappresenta un momento di grande valore simbolico e civile. La tutela del patrimonio culturale e quella del patrimonio naturale sono profondamente connesse e coinvolgere le giovani generazioni significa investire nel futuro del territorio”, ha ribadito il soprintendente Nuzzo.

Il comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Tenente Colonnello Marilena Scudieri, ha illustrato il progetto nazionale “Un Albero per il Futuro”, spiegando come punti a creare un grande bosco diffuso della legalità attraverso la messa a dimora di specie autoctone, coinvolgendo scuole e istituzioni in un impegno concreto verso lo Stato, la tutela dell’ambiente e la lotta alle mafie.

Per la dirigente scolastica Maria Bianco ha portato i saluti la professoressa Maria Nicolina Pirozzi, sottolineando “l’importanza della partecipazione degli studenti, che rafforza la consapevolezza di comportamenti sostenibili e responsabili, unendo educazione ambientale e cittadinanza attiva”.

In un clima di entusiasmo e partecipazione, gli studenti hanno presentato cartelloni, citazioni e canzoni, ricevendo gli attestati rilasciati dalla Soprintendenza e i gadget offerti dal Reparto Carabinieri Biodiversità, moderati dalla Responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerca Mariangela Mingione

Tra i momenti più significativi della mattinata, la consegna al soprintendente della talea dell’albero dedicato a Giovanni Falcone con una targa commemorativa, simbolo dell’impegno nella difesa della legalità. A suggellare lo spirito di collaborazione istituzionale anche la donazione di pubblicazioni del soprintendente Nuzzo al Tenente Colonnello Scudieri e alla professoressa Pirozzi.

Grande curiosità, infine, ha suscitato la visita agli stand espositivi allestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità, con reperti provenienti da sequestri effettuati negli anni per la tutela della fauna e della flora: dall’ossatura della mandibola di uno squalo alla lunga pelle di un pitone, fino a un coccodrillo imbalsamato. A coinvolgere i più piccoli anche un piccolo teatro didattico organizzato dal Reparto, che ha trasformato la giornata in un’esperienza educativa e partecipata.