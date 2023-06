Minaccia di far saltare in aria il palazzo. Il nome

Maddaloni – Ore di panico nel tardo pomeriggio di oggi in via De Chollet. Antonio Raucci, quarantenne di Maddaloni, ha tenuto col fiato sospeso tutti nel pomeriggio. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, infatti minacciava di far saltare in aria il palazzo con una bombola di gas. L’edificio è individuato è quello di un uomo che secondo lui è stato la causa della rottura con la sua fidanzata. Un motivo passionale che rischiava di generare una tragedia di non poco conto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il 118. Con loro anche gli agenti del locale comando di polizia municipale. Una volta riportata la situazione la normalità, per l’uomo è stato predisposto un TSO d’urgenza presso il nosocomio di Aversa.