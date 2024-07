MINACCIA DI MORTE I FAMILIARI PER NON PERDERE L’AFFIDAMENTO

Un caso di affidamento dei figli si è trasformato in una complessa vicenda giudiziaria a Santa Maria Capua Vetere, mettendo in luce le profonde tensioni e i conflitti familiari in momenti di estrema difficoltà. Un 40enne del luogo è stato rinviato a giudizio per il reato di minacce dopo aver inviato messaggi minatori ai propri familiari, tra cui il fratello, la sorella e la cognata.

L’origine della vicenda risale alla possibilità concreta che l’uomo potesse perdere l’affidamento dei figli, una situazione che ha portato a una reazione violenta e scomposta. In preda alla disperazione, l’uomo ha superato il limite dell’accettabile, inviando minacce di morte non solo verso il fratello, ma anche nei confronti dei suoi figli. Uno dei messaggi recitava: “I miei figli soffrono e quindi soffrirà anche il tuo. Deve essere picchiato, lo mandiamo in ospedale, lo posso anche uccidere”. Queste parole, particolarmente inquietanti, hanno destato immediata preoccupazione, spingendo la Procura di Santa Maria Capua Vetere a intervenire rapidamente.

La Procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, e ora il 40enne dovrà difendersi dalle accuse di minacce in tribunale. L’uomo, difeso dall’avvocato Achille D’Angerio, affronterà il processo presso il Tribunale sammaritano, dove i dettagli delle sue azioni saranno esaminati per stabilire la gravità delle minacce e le relative conseguenze legali.

L’avvocato difensore potrebbe sostenere che il comportamento del suo assistito sia stato il risultato di un momento isolato di estrema rabbia, senza precedenti che possano indicare un comportamento continuativo o premeditato. Tuttavia, le minacce di morte e la violenza verbale rappresentano reati gravi, e sarà compito del tribunale valutare se queste circostanze attenuanti possano influire sulla sentenza finale.

La vicenda mette in evidenza quanto possa essere devastante la prospettiva di perdere l’affidamento dei figli e come situazioni di tale stress possano portare a reazioni estreme e ingiustificabili. La comunità di Santa Maria Capua Vetere segue con attenzione lo sviluppo del caso, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.