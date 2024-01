MINACCIA DI MORTE I GENITORI E IL FRATELLO PER ESTORCERGLI DENARO. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Ancora una richiesta d’aiuto pervenuta nella tarda serata di ieri al numero di emergenza “112” per segnalare un’aggressione in corso. Questa volta l’operatore che ha ricevuto l’SOS è quello della Compagnia Carabinieri di Aversa, e a richiedere l’intervento è stata una madre esasperata e intimorita dalle continue minacce del figlio.

L’anziana donna, fortemente preoccupata, ha riferito al militare della centrale che il figlio 36enne era poco prima passato dalla sua abitazione e, in preda all’ira, l’aveva minacciata di morte e, successivamente aveva aggredito con un coltello da cucina il padre, alla presenza del fratello.

La stessa ha inoltre specificato che le minacce ricevute erano dovute alle sue continue richieste di denaro.

L’immediato intervento dei carabinieri presso l’abitazione segnalata ha consentito, a seguito della denuncia presentata dalle vittime, esasperate dalle continue minacce del 36enne, già in passato deferito in stato di libertà per analoghi comportamenti, di procedere al suo arresto.

L’uomo, rintracciato presso la sua abitazione, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi ed estorsione.