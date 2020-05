Minaccia di morte la propria famiglia a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Arrestato M.V. 64enne di Sessa Aurunca. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo aveva avuto una forte discussione familiare. I vicini allertati da questi forti schiamazzi, hanno chiamato i carabinieri i quali, al loro arrivo, hanno trovato in strada due giovani che hanno raccontato l’accaduto: il padre ubriaco aveva minacciato di morte, con un coltello da cucina, i propri familiari. Uno dei due figli è rimasto ferito nel tentativo di disarmare il padre. L’uomo è stato condannato all’arresto per maltrattamenti in famiglia.