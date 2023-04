Minaccia i vicini con una pistola. Arrestato

Maddaloni – Ancora una volta sono le discussioni tra vicini a generare pericolose liti che non sono sfiorate in peggio grazie all’intervento degli uomini del Commissariato di Maddaloni.

La Polizia è dovuta intervenire nella tarda serata di ieri in via Gentile, dove M. D.G. classe 57 , per una discussione legata al parcheggio delle auto, ha minacciato con una pistola carica pronta l’uso. I vicini hanno sporto denuncia presso il locale commissariato. Gli agenti diretti dal dottor Francesco Giaquinto e coordinati dall’ ispettore dott . Giovanni Tagliafierro hanno rintracciato e tratto in arresto l’uomo.