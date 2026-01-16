Minestrone surgelato Selex, ritirato per possibile rischio chimico

Il Minestrone 14 Verdure Surgelate a marchio Gruppo Selex, confezione da 450 grammi, è stato oggetto di richiamo precauzionale a causa della possibile presenza di alcaloidi del tropano, sostanze naturali potenzialmente pericolose per la salute.

Il richiamo riguarda il lotto L25265, prodotto dall’azienda Agrifood Abruzzo Srl. L’avviso è stato diffuso attraverso il portale ufficiale del Ministero della Salute, che raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato.

Gli alcaloidi del tropano possono provocare diversi effetti nocivi sull’organismo. Tra i principali rischi segnalati vi sono disturbi neurologici come vertigini e allucinazioni, problemi cardiovascolari quali tachicardia e palpitazioni, e sintomi gastrointestinali tra cui nausea e secchezza delle mucose. In caso di ingestione significativa, la contaminazione alimentare può determinare intossicazioni acute, con possibili complicanze gravi come insufficienza respiratoria e, nei casi estremi, esiti fatali.

Le autorità sanitarie invitano i consumatori alla massima attenzione e a verificare il numero di lotto indicato sulla confezione, ribadendo l’importanza dei controlli a tutela della sicurezza alimentare.