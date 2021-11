Ministero della salute .Allarme presenza di allergeni in alcuni pacchi di pasta. Ritirato dal mercato 7 formati

“La vita è una combinazione di pasta e magia.”

(Federico Fellini)

Anche la magia però, a volte, può essere un rischio…

È stato segnalato dal ministero della salute il richiamo di alcuni lotti di pasta integrale biologica a marchio Natura Chiama Selex e di pasta di Gragnano Igp a marchio Saper di Sapori Selex per la “presenza dell’allergene senape”.

La raccomandazione è, quindi, per le persone allergiche alla senape, che dovranno evitare di consumare la pasta con i formati e i numeri di lotto segnalati e potranno riportarla al punto vendita per il rimborso.

I prodotti risultano essere sicuri per i consumatori che non sono allergici alla senape.

I prodotti in questione sembrano essere tutti in confezioni da 500 grammi e sono:

-Pasta di Gragnano Igp spaghettoni Saper di Sapori Selex, con il numero di lotto L 21244L e il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/09/2024

-Pasta di Gragnano Igp calamarata Saper di Sapori Selex, con il numero di lotto L 21244C e il Tmc 01/09/2024

-Elicoidali integrali biologici Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126024 e il Tmc 28/06/2023

-Farfalle integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126025 e il Tmc 28/06/2023

-Penne rigate integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126010 e il Tmc 27/06/2023 -Spaghetti integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126002 e il Tmc 28/06/2023

-Fusilli integrali biologici Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126011 e il Tmc 27/06/2021 (aggiornamento del 5 novembre 2021).

La pasta integrale biologica a marchio Natura Chiama è stata prodotta Newlat Food Spa di via F. De Cecco 33, a Fara San Martino, in provincia di Chieti. Mentre la pasta di Gragnano Igp Saper di Sapori, invece, da Premiato Pastificio Afeltra Srl, di via Roma 20, a Gragnano, nella città metropolitana di Napoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 992992