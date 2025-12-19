Minorenne abusata in un parco: arrestato il violentatore

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Cantù, nel Comasco, con l’accusa di aver abusato di una minorenne in un parco pubblico. L’episodio risale allo scorso 22 novembre.

L’intervento nel parco pubblico

La polizia locale di Cantù è intervenuta in un parco cittadino dopo una segnalazione riguardante un gruppo di minorenni. I ragazzi avrebbero consumato sostanze alcoliche all’interno dell’area verde. All’arrivo degli agenti, una delle ragazze ha denunciato di aver subito una violenza. La segnalazione ha fatto immediatamente scattare gli accertamenti previsti in casi di questo tipo.

Le indagini e le testimonianze

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle giovani presenti al momento dei fatti. Le dichiarazioni sono state ritenute coerenti e utili alla ricostruzione dell’accaduto. Le indagini si sono avvalse anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il materiale acquisito ha permesso di individuare il presunto responsabile.

L’arresto del presunto responsabile

L’uomo, un cittadino italiano di 44 anni, è stato identificato e successivamente arrestato. Il provvedimento è scattato al termine delle verifiche condotte dalla polizia locale. La vicenda è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente.

(Foto IPA)