Minorenne ferito in montagna da un proiettile vagante

Un ragazzo minorenne è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in una zona di montagna a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ieri era uscito per cercare funghi quando è stato raggiunto da un proiettile, probabilmente esploso da un fucile. Il colpo lo ha centrato all’avambraccio.

La richiesta di aiuto e i soccorsi

Nonostante la ferita, il ragazzo è riuscito a mantenere la calma e a dare personalmente l’allarme, contattando i soccorsi. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno accompagnato a valle e affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non desterebbero preoccupazione.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i militari della locale Stazione. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercando di accertare la provenienza del colpo di fucile che ha ferito il minorenne. Non si esclude, al momento, l’ipotesi di uno sparo accidentale durante una battuta di caccia o un uso imprudente dell’arma.

(Foto ANSA)