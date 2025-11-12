Minorenne non si ferma all’alt della polizia e investe un pedone

Un minorenne, alla guida di uno scooter, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia di polizia impegnata nei controlli di routine ieri a Roma. Nel tentativo di eludere il posto di blocco, il giovane ha perso il controllo del mezzo e ha travolto un pedone di 65 anni che stava attraversando la strada.

Feriti e trasportati in ospedale

L’impatto è stato violento: sia il ragazzo sia l’uomo investito sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso sulle cause della fuga

Gli agenti stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire i motivi che hanno spinto il giovane a fuggire al controllo. Si indaga anche sulla regolarità del mezzo e sulla presenza di eventuali violazioni al Codice della Strada. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza urbana e sull’importanza del rispetto delle regole di circolazione, soprattutto da parte dei più giovani.

