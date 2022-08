Minturno. Mamma e figlio salvati da due bagnìni

E’ accaduto a Scauri nella mattinata di ieri , venerdì 19 agosto . Una Mamma, insieme al figlio di 10 anni stava facendo il bagno quando all’ improvviso la corrente li ha trascinato a largo.

I due bagnini ,Marica e Salvatore , allertati dalle grida della donna e del bambino, non hanno perso tempo e si sono subito tuffati in acqua in soccorso dei due malcapitati.

Dopo un po’ e fra la soddisfazione dei bagnanti i due bagnìni eroi sono riusciti a riportare a riva mamma e figlio che una volta in salvo si sono lasciati andare in un pianto liberatorio .