Miss Italia fa tappa a Succivo domenica 16 giugno al Casale di Teverolaccio

SUCCIVO – Terza tappa dell’anno in Campania e prima in Provincia di Caserta per Miss Italia: domenica 16 giugno 2024 a Succivo, nello splendido Casale di Teverolaccio recentemente restaurato, si terrà una Selezione regionale del concorso di bellezza più prestigioso d’Italia.

L’evento gode del Patrocinio del Comune di Succivo. Saranno circa 30 le bellissime concorrenti che si contenderanno le sei fasce per l’accesso alle Finali Regionali del concorso di Miss Italia.

Della grande serata di spettacolo, condotta come sempre dal brillante Erennio De Vita, faranno parte anche momenti di musica e sfilate di moda. Sul palco montato nella corte del Casale di Teverolaccio si esibiranno giovani musicisti emergenti del territorio: il rapper Mithra, Anita Costanzo dalla trasmissione televisiva “Il collegio”, l’Ensamble Danza Rosaria de Donato, le bambine del Paperino d’oro e due bambini del territorio scelti per il coro dello Zecchino D’Oro. Ospite anche l’Alfiere della Repubblica Emanuela Tessitore.

Un momento speciale della serata sarà la sfilata del celebre stilista Francesco Arena che presenterà gli abiti da sposa e da cerimonia della propria collezione. Francesco Arena, il cui atelier si trova a Gricignano di Aversa, al termine della serata sceglierà tra le concorrenti della tappa di Miss Italia tre ragazze da ingaggiare come modelle per le sue prossime sfilate.

Altra sfilata di moda sarà quella con scarpe, borse ed accessori del marchio Hodea Firenze, che di recente ha aperto punti vendita presso il Centro Commerciale Vulcano Buono.

Lo spettacolo di Miss Italia sarà soltanto il culmine di una lunga giornata di eventi promossa dal Comune di Succivo per rilanciare il complesso monumentale Casale di Teverolaccio. Di seguito il programma:

Alle ore 10:00 è prevista la performance di pilates a cura della Consulta degli Anziani del Comune di Succivo;

Alle 10:30 del mattino l’iniziativa “Orti Aperti”, laboratori didattici per bambini a cura di Legambiente e Terrafelix;

Alle 11:00 laboratori didattici e truccabambini a cura dell’associazione Artenova;

Alle ore 11:00 i laboratori didattici per bambini a cura dell’associazione “Un cavallo per amico”;

Sempre alle 11 rappresentazione tecnico atletica della US Succivo in collaborazione con ITF.

Alle ore 11:30 aprirà il mercatino solidale a cura della Consulta degli Anziani del Comune di Succivo, che rimarrà aperto anche nel pomeriggio;

Alle ore 12:00 “L’aperitivo a Teverolaccio” con degustazione di vini dell’Azienda Cavasete.

Alle 17:30 ci sarà il convegno dal titolo “Beauty and Brains” promosso dal Forum dei Giovani del Comune di Succivo.

Alle ore 21:00 è previsto l’inizio della Selezione di Miss Italia.