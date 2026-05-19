Miss Rally del Matese 2026: al via la prima edizione

MATESE – Le date ufficiali del Rally del Matese sono 1 e 2 agosto. Ad annunciarlo gli organizzatori, la New Matese MotorSport, che danno anche il via alla prima storica edizione del concorso che celebra il fascino e la passione motoristica del territorio: “Miss Rally del Matese”.

I motori scaldano i cilindri, ma quest’anno a far battere il cuore degli appassionati non saranno solo le curve dei tornanti. La New Matese MotorSport è orgogliosa di annunciare il debutto assoluto di “Miss Rally del Matese 2026”, il concorso ufficiale che unirà il prestigio dell’unico rally della Campania al fascino delle protagoniste del nostro territorio.

Non si tratta di una semplice sfilata, ma della ricerca di un’icona: una donna che sappia incarnare la grinta, l’eleganza e l’energia di una competizione che da anni segna la storia sportiva locale.

La corsa verso la corona si articola in tre tappe fondamentali:

1) Dall’1 giugno al 15 luglio si aprono ufficialmente le iscrizioni. Le aspiranti Miss (età compresa tra i 18 e i 28 anni) potranno candidarsi esclusivamente online attraverso il sito ufficiale www.rallydelmatese.it.

2) Il 28 luglio una giuria tecnica selezionerà le 5 finaliste che si contenderanno il titolo, i cui nomi verranno svelati in un annuncio ufficiale che caricherà d’attesa l’intero weekend di gara.

3) 1 e 2 agosto, durante la cerimonia ufficiale di premiazione del Rally del Matese, davanti al grande pubblico e ai piloti, avverrà l’incoronazione della vincitrice.

La prima “Miss Rally del Matese” non riceverà solo il prestigio del titolo: a suggellare la vittoria sarà un esclusivo gioiello offerto dallo sponsor ufficiale dell’evento, Aurum & Complements. Un pezzo unico destinato a brillare tanto quanto la passione per i motori.

Come Partecipare

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Per entrare in gara, le candidate dovranno semplicemente: compilare il forum sul sito ufficiale; caricare scatti fotografici nitidi e professionali; supportare la New Matese MotorSport con l’iscrizione dedicata.

“Volevamo dare un volto nuovo al nostro Rally, un simbolo di eleganza che potesse affiancare il rombo dei motori,” dichiarano gli organizzatori. “Invitiamo tutte le ragazze del territorio a mettersi in gioco per scrivere insieme la prima pagina di questa nuova, entusiasmante storia”.

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