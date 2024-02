Misura Integrativa Regionale di sostegno al reddito: presidio presso la sede del Consiglio regionale

Oggi 9 febbraio alle 9,30 è stato indetto un presidio presso la sede del Consiglio regionale della Campania al Centro Direzionale – Isola F13 dal Movimento di Rappresentanza Sociale (ex-percettori) e dal Comitato di scopo per l’istituzione della Misura Integrativa Regionale di sostegno al reddito (M.I.R.).

“Ancora inefficaci le misure (non) prese dal Governo Meloni, e nonostante ciò si va avanti mentre i cittadini muoiono di fame – ha dichiarato la consigliera Indipendente Maria Muscarà. Abbiamo presentato due proposte di legge, una petizione con migliaia di firme, non si può più fare finta di nulla, io sosterrò questi cittadini che hanno bisogno di giustizia. In Campania ci sono centinaia di migliaia di persone in uno stato di povertà assoluto. Chiediamo una cifra bassa di sostegno pari a 500 euro alla Regione Campania come sostegno ai cittadini ex percettori, per preservare la loro dignità e portare almeno il pane a casa. Nessuno si arricchisce con questa cifra, il Consiglio non può più fare finta di nulla. In Puglia è già realtà” .L’obiettivo è di far discutere al più presto due proposte di legge già presentate che prevedono l’attivazione di forme di reddito di cittadinanza regionale per annullare o mitigare il taglio del sostegno al reddito operato dalle misure del Governo Meloni.