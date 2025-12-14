Mitologia celeste

Il 15 dicembre 2025 dalle 10:30 alle 12:30 presso lo storico Istituto Agostino Nifo si terrà nella Biblioteca “Izzo” un viaggio affascinante tra stelle, antichi racconti e nascita del pensiero scientifico. Il cielo è sempre stato la prima grande “lavagna” dell’umanità: osservato, temuto, celebrato e trasformato in storie che ancora oggi ci parlano. Durante questo incontro organizzato dal Liceo Convitto Nazionale Nifo e l’Associazione Lattanino Cupolino aps ets, un’associazione culturale storico-scientifica del territorio, esplorerà come le civiltà antiche hanno letto la volta celeste, intrecciando astronomia, mito e filosofia, dalla Grecia classica fino ai giorni nostri. Il progetto è stato ideato dalla Vice Presidente D.ssa Nicoletta Iannascoli che relazionerà sulla mitologia legata alle costellazioni e porterà delle stampe antiche sulle costellazioni in base alla visione tolemaica. Il socio Ing. Giuseppe Fusco ha realizzato e presenterà i video sulle costellazioni ed il collegamento ai miti con l’app Stellarium. L’Avv. Pina Cupolino illustrerà l’importanza di un cielo privo di inquinamento luminoso e come la legislazione vigente ci tutela, anche tramite la stessa Associazione Lattanino Cupolino che è delegazione Unione Astrofili Italiani. L’evento si concluderà con la proiezione sul soffitto di stelle di magnitudine 6.5, quindi visibili ad occhio nudo a cura dell’Ing. Domenico Muscianese il quale mostrerà come dovrebbe essere il cielo privo di inquinamento luminoso. Al termine, saranno presenti i telescopi in cortile per la visione del sole in sicurezza e delle macchie solari.