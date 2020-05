DE LUCA SUPERSTAR: il Governatore affonda la Lombardia e Salvini

Napoli. “Saremo un modello nazionale, il nostro obiettivo è riaprire con responsabilità” : Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, apre ufficialmente lo scontro con la Lombardia e getta le basi per una riscossa del Mezzogiorno che parte proprio dal territorio che amministra da cinque anni e che intende governare per i prossimi cinque anni.

Anche questo pomeriggio dell’8 maggio, come ogni venerdì, dunque, il Presidente De Luca ha tenuto una diretta in cui ha fatto il punto della situazione sugli ultimi importanti aggiornamenti del Coronavirus e della Fase 2 ormai in atto.

“ Invito tutti i cittadini a rimanere in Campania–afferma senza giri di parole– e a non andare negli ospedali lombardi. Oggi quelli della Campania sono gli ospedali piu’ sicuri d’Italia . Lo dimostra l’esiguo numero di contagi da Coronavirus , cosa che non puo’ altrettanto dirsi per la Lombardia“.

Insomma, un invito esplicito a boicattare la sanita’ lombarda, nonostante egli abbia asserito ,nel corso del suo intervento, che non vi e’ alcuna contrapposizione tra Nord e Sud ed ha invitato a voltare pagina rivolgendosi a tutti coloro che hanno trascinato il dibattito politico di questi ultimi due mesi in una guerra territoriale.

Il Presidente, inoltre, rivendica ” eccellenze” sanitarie della Campania che sono in grado di fornire la migliore assistenza in Italia ed anche nel mondo, come l‘oncologia al Pascale, l’infettivologia al Cotugno. ” Penso- ha continuato- ai trapianti, alle fratture al femore, alla cardiochururgia, alla gastroenterologia”.

M a non e’ tutto. De Luca denuncia anche lo scippo di denaro, costante negli anni, che ha dirottato fondi dal Sud al Nord rafforzando il sistema ospedaliero della Lombardia ai danni della Campania.

“Molti ospedali del Nord– ha dichiarato– hanno campato con centinaia di milioni che prendevano dalla nostra regione. La cosiddetta mobilita’ passiva”.

“Voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese- ha poi detto- il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il sud. Ha detto che c’è una regione del nord che è l’unica ad aver fatto iniziative per gli affitti. Ricordo a questo autorevole esponente del nord e del sovranismo che la Regione Campania, per la questione degli affitti ha destinato ben due bandi, per un totale di quasi 70 milioni di euro“.

Sull’identità di questo “autorevole esponente del nord” a cui si riferisce non si è sbilanciato ma la sua ironia non lascia spazio all’immaginazione: “Non voglio fare nomi. Diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo, per l’Italia, per farsi guardare i nuovi occhiali che ha comprato. Occhiali color pannolino di bimbo, per intenderci”.

La diretta, poi, ha analizzato il problema dell’apertura di ristoranti, bar e pasticcerie oltre che quello degli eventi artistici e culturali ed i matrimoni.

“La riunione con le associazioni e i rappresentanti dei ristoratori, esercenti bar e pasticcerie, organizzatori di eventi- ha aggiunto De Luca- rientra nel programma di iniziative di ascolto in vista della Fase 2. Abbiamo illustrato l’attuale quadro generale sul piano sanitario, sottolineando l’importanza di giungere in maniera condivisa all’avvio della Fase 2. Massima collaborazione e saranno importanti e decisive tutte le proposte che arrivano dal comparto.”.

“La Regione – ha concluso– terrà conto delle diverse articolazioni delle criticità, delle diversità dell’offerta di servizi e delle peculiarità del turismo e dell’accoglienza che rappresentano un settore determinante per il rilancio della nostra economia. Il protocollo per gli esercenti e i ristoratori sarà quindi il più possibile semplificato e terrà conto delle richieste emerse nella riunione. Anche per gli eventi, come i matrimoni, l’Unità di Crisi lavorerà a uno specifico disciplinare. Stiamo aspettando il protocollo ufficiale, dobbiamo avere tante risposte sul distanziamento tra i tavoli, ai tavoli, sulle sanificazioni dei bagni. Avere un ristorante serio vuol dire sapere come lavorare”.