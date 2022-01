Momenti di paura alla Caserma Garibaldi per una donna

Caserta. Un bello spavento oggi, 17/01/2022, poco dopo le 12, per una donna di 41 anni che si è recata presso la Caserma Brigata Bersaglieri “Garibaldi, Comando XXI Reggimento Genio Guastatori, pronta a ricevere la terza dose di vaccino.

La giovane, dopo due dosi di Pfizer ha ricevuto, come terza dose, il booster di Moderna e si è recata in sala d’aspetto per essere dimessa, come da prassi.

Quando è stata chiamata, mentre si recava al banco delle dimissioni, le si è appannata la vista, ha cominciato a sentire le gambe pesanti, e il comandante dell’esercito, avendo notato il malessere, le si è avvicinato giusto in tempo per chiederle se fosse tutto a posto, che la donna le è caduta tra le braccia.

È stata prontamente soccorsa, in infermeria, e dopo mezz’ora ha chiesto di andare via, perché era giunto sul posto un familiare per riaccompagnarla a casa.

Un’esperienza da dimenticare per la donna, che ha vissuto un momento drammatico, forse dovuto ad un calo di pressione, o ad un effetto collaterale del vaccino, e non privo di spavento sia da parte sua che da parte dei presenti, ma, grazie alla gentilezza del militare e del personale medico, può ritenersi fortunata di aver superato velocemente il malessere.