Santa Maria Capua Vetere. Momenti di paura sull’autostrada all’uscita di Santa Maria Capua Vetere, direzione Napoli. Alle ore 14 di oggi , martedì’ 28 luglio, Un camion-frigo, della ditta Aliberti, per cause ancora in fase di accertamento, è andato improvvisamente in fiamme. Dalle prime indiscrezioni sembra non ci siano feriti.

Sul posto sono accorsi immediatamente i medici del 118 , una pattuglia della Polizia Stradale e naturalmente i Vigili del Fuoco.