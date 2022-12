Mondiali Fifa 2022, continua la favola del Marocco

Qatar MONDIALI Al Thumana Stadium di Doha – Continua la favola del Marocco, che batte il Portogallo di CR7 ed approda alle semifinali del tabellone Mondiale.

Squadra compatta aggressiva ben messa in campo con continui raddoppi che tarpano le ali le fasce ai vivaci lusitani che fanno gran possesso palla (62 % contro 28 %) ma le occasioni migliori sono tutte per i magrebini.

Parte meglio il Portogallo, che schiera in panchina gente del calibro di C. Ronaldo, Joao Cancelo e Leao grande protagonista dello scorso scudetto col Milan in versione sia di goleador ma soprattutto di assistman. Prima occasione per i lusitani in tenuta Bianca con banda orizzontale rosso e verde, primo tiro di Joao Felix appena fuori area chiama all’ intervento n. 1 Bono portiere dei magrebini.

Il Marocco prende fiducia, sale in cattedra a centrocampo un sontuoso Amrabat, migliore in campo gladiatore davanti alla difesa spezza le trame offensive dei lusitani e costruisce l’azione per i suoi…dal canto suo il Marocco raddoppia e triplica le ali portoghesi che raramente mettono cross al centro pericolosi la squadra tutta si aiuta e partecipa mostrando grande compattezza e aggressività ma anche buona costruzione del gioco.

Minuto QUARANTADUE arriva il goal partita di testa En Nasry dopo una bella triangolazione e relativo cross svetta più alto di tutti anitcipando Diogo Costa e difensore avversario schiacciando in rete di prepotenza quello che si rivelerà il gol partita.

Subito reazione portoghese, con tiro ad effetto da posizione defilata forte ed effettato di Bruno Fernandes, a pallonetto che scavalca Bounou ma viene respinto dalla traversa.

Fernando Santos dopo 5 minuti della ripresa inserisce le sue bocche di fuoco, Joao Cancelo e CR7 forti della loro intesa, maturata soprattutto alla Juventus (su tutti il gol a San Siro propiziato da una discesa sulla destra del portoghese meno famoso J. Cancelo tiro respinto da Donnarumma e scaraventato poi in rete di contro balzo da Cr7), per cercar di scardinare le maglie rosse del Marocco sempre molto strette e compatte.

Il match va avanti viene inserito anche Rafael Leao il gioiellino del Milan che prova a metter qualche cross insidioso in mezzo ma è da segnalare un intervento di Bono che a seguito di un cross radente di Joao Cancelo su cui C. Ronaldo fa sponda per Joao Felix chiama alla ‘smanacciata’ sotto la traversa l’estremo difensore in rosso (in tenuta blè per l’occasione). Ci prova CR7 in area suo unico tiro verso lo specchio della porta su un filtrante chiama alla parata in due tempi Bounou. L’ultima occasione per i portoghese ce l’ha sulla testa Pepe ‘il salvavita’ del R. Madrid e all’0ccorrenza anche della nazionale lusitana mette fuori da pochi passi.

Si chiude con una mastodontica occasione in contropiede divorata da Abouchal che solo davanti a Diogo Costa prova uno scavetto respinto facile facile col corpo da D. Costa (avrebbe potuto anche scartarlo aveva tutto il campo un’auostrada una prateria la conclusione frettolosa evita di chiudere il match) ci saranno ben 8′ minuti di recupero ma il punteggio non si schioda sull’ uno a zero i leoni del Marocco accedono alle semifinali.

Migliore in campo del Marocco AmRabat un gladiatore in mezzo al campo recupera palloni indomabile, prestazione sontuosa di quantità e qualità voto 7,5 menzione ovviamente anche per il match winner En Nesry al quale attribuiamo un sette per il gol partita decisivo.

Qualche scatto significativo del match

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss (13′ st Dari), El Yamiq, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah (19′ st Benoun); Ziyech (36′ st Aboukhla), En-Nesyri (19′ st Cheddira), Boufal (36′ st Jabrane). A disp.: Munir, Tagnaouti, Sabiri, Chair, Ez Abde, El Khannouss, Hamdallah, Zaroury. All.: Regragui

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot (34′ st Ricardo Horta), Pepe, R. Dias, Guerreiro (6′ st Joao Cancelo); Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio (24′ st Vitinha); Bruno Fernandes, Goncalo Ramos (24′ st Rafael Leao), Joao Felix. A disp.: Rui Patrício, José Sá, António Silva, Palhinha, William Carvalho, Joao Mario, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, André Silva. All.: Fernando Santos

Arbitro: Tello

Marcatori: 42′ En-Nesyri (M)

Ammoniti: Dari (M); Vitinha (P)

Espulsi: Cheddira (M)