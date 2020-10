Mondragone, accertati oltre 100 casi di positività al covid-19

Mondragone – A seguito del nuovo bollettino diramato ieri dall’Asl di Caserta non si può che continuare a prendere atto del propagarsi del coronavirus. Seguitano, infatti, ad aumentare i casi di contagio se si guarda al bilancio che i dati ufficiali ci propongono giornalmente, fotografando quella che si configura come un’ondata che rischia di travolgerci se dovessimo ritrovarci a gestire una fase di emergenza sanitaria paragonabile a quella del mese di marzo.



Non si comprende pertanto l’assenza delle istituzioni nella persona del sindaco Virgilio Pacifico che dovrebbe sentirsi spinto, in quanto parte e primo cittadino della comunità, ad agire ponendosi al suo servizio, cercando di esserne al fianco con senso di responsabilità e vicinanza soprattutto in questi tempi di pandemia dove tutti, per salvaguardare la salute di ciascuno e quella degli altri, sono richiamati al rigore rispettando prescrizioni ed obblighi.

Si può, quindi, solo condividere l’invito rivolto dall’AMBC al nostro Sindaco ad esercitare le sue competenze con puntualità ed efficacia per evitare di incorrere in una nuova zona rossa in città.

Non sono di certo assenti e tutt’altro da sottovalutare i casi di positività certificati, come lascerebbe presumere il silenzio a dir poco sconcertante cui si è assistito finora.

Si contano ben 106 positivi dopo i 93 già registrati, mentre il numero delle persone attualmente positive al covid-19 in tutta la provincia di Caserta ha toccato quota 6812 dopo i nuovi 1101 positivi riscontrati nelle scorse 24 ore a fronte di 3978 tamponi processati.