Mondragone. Al via la III edizione di Marzo in Rosa

Terzo appuntamento, un calendario fitto che alleghiamo con la locandina in calce all’articolo. La consigliera Lisa Pagliaro ci racconta la storiamo questo progetto : “ Il progetto di Marzo in Rosa nasce dall’impegno comune con il territorio, infatti è sponsorizzato dal tessuto produttivo ( una parte ) della città. Con il patrocinio morale dell’Ente. Perché vogliamo che le casse dell’ente siano dedicate ai servizi.

Ovvio che si organizza il tutto in collaborazione con l’associazione EVA e È vietato Astenersi, associazioni di donne impegnate sul territorio per la promozione culturale delle pari opportunità.

Io sono la presidente.

“Con grande soddisfazione siamo arrivate alla terza edizione di Marzo in Rosa, iniziativa nata dall’esigenza di promuove i diritti delle donne e delle pari opportunità, scegliendo un tema particolareggiato e diverso per ogni edizione.” Prosegue entusiasta Lisa Pagliaro che, insieme a Titti Sciaudone, ha organizzato una serie di eventi su un tema per nulla scontato. Una lunga chiacchierata telefonica per saperne di più, perché gli appuntamenti sono tanti e noi li seguiremo volta per volta.

“ Quest’anno, con un’po’ di coraggio e seria valutazione ci siamo determinate sul tema: “la violenza di genere”.

Può sembrare facile poterne parlare, ma in verità oltre ad essere una nozione molto complessa è anche molto abusata. E non è solo femminicidio, ma tanto altro ancora.

La scelta metodologica in questo Marzo in Rosa 2020, è stata quella di comunicare sul tema attraverso il teatro, la musica e la fotografia, anche se non mancheranno momenti di approfondimento sulla mappatura del fenomeno. “

Troppe le “occasioni” in cui le donne si trovano a dover soccombere,subire, soffrire. – ha aggiunto Titti Sciaudone- evidenziando quanto conti parlarne ancora perché se tant’è sono le conquiste, molti sono ancora gli obiettivi da raggiungere.

Il tutto è sintomo di una società ancora molto misogina e sessista.

Occorre parlarne, dare informazioni,sensibilizzare e fare squadra.

Ed ecco il perché di Marzo in Rosa:uno strumento alternativo che offriamo a noi tutte ed alla nostra comunità per conoscere/crescere e migliorare insieme.