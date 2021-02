Mondragone, ancora un decesso per Covid-19. Fra le ultime vittime, Caterina D’Alessandro

Mondragone – Sulla base dei dati diramati ieri dal bollettino dell’Asl di Caserta nell’ambito del report Covid-19, sono venuti a registrarsi quattro decessi da ricondurre oltre che ai comuni di Frignano, Cellole e Giano Vetusto, anche a Mondragone. Fra le recenti vittime del Coronavirus – gli ultraottantenni Maria Mezzo e i coniugi De Biase – Taglialatela – a dire addio alla comunità nella giornata di domenica 7 febbraio, dopo una dura battaglia, è stata la madre dell’ex assessore comunale Salvatore Zito. Si chiamava Caterina D’Alessandro. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato proprio il figlio attraverso un commovente post sul suo profilo Facebook. “Grazie mamma per tutto quello che mi hai donato. Tu continuerai a vivere accanto a me fino al mio ultimo respiro. Ciao Mamma ” sono le parole con cui ha ricordato la centralità di una figura che guiderà e accompagnerà sempre la sua vita. Moglie e madre premurosa, aveva per tanti anni assieme alla famiglia gestito un noto ristorante sulla Domitiana. È deceduta all’età di 60 anni all’ospedale “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere, dove era ricoverata. La salma è giunta in forma strettamente privata al cimitero di Mondragone nella giornata di lunedì 8 febbraio.