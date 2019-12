All’Isiss “Stefanelli ” si parla di anoressia e di forza di volonta’

Mondragone. Si avvia alla conclusione la ” Settimana dello Studente” programmata dagli organi collegiali dell’Isiss ” N. Stefanelli “, di cui e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, per il periodo compreso fra il 16 e il 20 dicembre 2019.

Nell’ambito delle iniziative realizzate va ricordata la presentazione del libro ” Come nuvole all’orizzonte” di Ilaria Cortellessa che si e’ tenuta mercoledi’ 18 dicembre 2019 nell‘Aula Magna dell’istituto alla presenza del DS Giulia Di Lorenzo, dei docenti e degli studenti . Relatrici del convegno la Dott.ssa Franca Serino e la stessa autrice Irene Cortellessa.

In questo romanzo autobiografico una giovanissima scrittrice racconta la ripida discesa nell’infernale gola dell’anoressia; un viaggio che non a caso definisce dantesco, popolato di demoni, paure e ossessioni che prendono possesso della sua mente, confinandola in una zona d’ombra, lontana da tutti, preda della propria fragilità travestita da ostinazione, in un esilio forzato che troppo somiglia a una prigione. Ma Irene racconta anche la risalita, l’ascesa possibile grazie a una straordinaria forza di volontà, stimolata dal continuo affetto di familiari e amici, dalla fiducia infusa dal personale medico, specialisti del corpo e dell’anima, nonché da un sogno importante, fatto nella notte più scura.

“Anoressia è una malattia che ti porti dentro a vita e non lo scegli tu- ha dichiarato Giulia Di Lorenzo -Può alleggerirsi, diventare più gravosa, sospendersi momentaneamente, ma ci sarà sempre a ricordarti il tuo passato, il tuo dolore. Grazie alla dott.ssa Franca Serino per la disponibilità e la collaborazione e ad Irene Cortellessa per aver raggiunto la mente e soprattutto il cuore di tutti i partecipanti”.

“I disordini alimentari – ha continuato il Ds– sono diventati nell’ultimo ventennio una vera e propria emergenza di salute mentale per gli effetti devastanti che hanno sulla vita di adolescenti e giovani adulti. Anoressia, bulimia nervosa e alimentazione compulsiva colpiscono, in un caso su dieci, già nella pre-adolescenza, pertanto è di fondamentale importanza tenere sempre la soglia di attenzione molto alta”.

Il convegno ha rappresentato l’occasione per coinvolgere gli studenti in un intenso dibattito nel quale e’ stata affrontata e discussa la tematica dei disturbi dell’alimentazione per consentire a molti di loro di parlare della propria esperienza personale.