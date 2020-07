Mondragone/Bambino investito da un’ auto

Mondragone-Intorno alle 21,20 di ieri sera, martedì 21 luglio, un’ auto ha investito un bambino di circa 6 anni d’età mentre passeggiava in Via Giardino accompagnato dalla mamma e dal fratellino.

Tempestiva la reazione dei passanti e dello stesso automobilista che hanno provveduto ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine.

Trasferito all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dai sanitari del 118 giunti sul posto da Castel Volturno, il piccolo non risulta essere in gravi condizioni.

Al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento le possibili cause dell’ accaduto da parte dei Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.