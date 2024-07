Mondragone: chiede soldi per la droga alla madre e distrugge la casa, arrestato

Mondragone. Minacciava di continuo la madre per ottenere i soldi per l’acquisto di droga. È quanto accaduto a Mondragone, nel Casertano, dove un 31enne del posto è stato arrestato dai carabinieri del locale Reparto Territoriale per estorsione, maltrattamenti in famiglia e minacce.

A rivolgersi alle forze dell’ordine è stata la stessa vittima. All’equipaggio intervenuto la donna, visibilmente provata, ha riferito che già da tempo era costretta a far fronte alle continue quotidiane richieste di denaro avanzate dal figlio – 20 euro, anche quattro volte al giorno – per evitare di essere aggredita e di vedersi distrutta la casa, com’era accaduto poco prima.

Ai carabinieri sono serviti più di 40 minuti per convincere il 31enne, che prima del loro arrivo si era barricato nella sua stanza, ad aprire la porta per seguirli in caserma dove è stato dichiarato in arresto e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.