Mondragone – Lascia sgomenta una comunità, la scomparsa di Enrico Saulle. Il proprietario del Lido Azzurro situato sul Lungomare a breve distanza dal Piazzale Conte, è venuto a mancare questa mattina all’età di soli 49 anni a seguito di un improvviso malore.

Molto conosciuto per l’attività a cui era dedito e per la sua bontà d’animo; potrà solo essere ricordato con affetto per la stima e il rispetto di cui godeva, essendo una persona benvoluta da tutti.