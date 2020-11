Mondragone/ Disponibili 80 posti letto per pazienti positivi al Covid alla Clinica “Padre Pio”

Mondragone – Saranno riservati alla degenza ordinaria quindi a quei malati in condizioni meno gravi ma richiedenti comunque determinate cure mediche, i 60 degli 80 posti letto resi disponibili dalla Clinica “Padre Pio” ai pazienti positivi al Covid-19. I restanti 20, non ancora occupati, sono, invece, i posti letto destinati alla terapia sub intensiva. L’ individuazione e la messa a disposizione di tali posti fa seguito alla necessità da parte della Regione Campania, di sostenere le strutture sanitarie pubbliche, che con sempre maggiori disagi stanno affrontando questa nuova ondata epidemica. Sono state sospese, pertanto, visite e prestazioni ambulatoriali compresi gli interventi chirurgici.