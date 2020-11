Mondragone, donna anziana investita mentre attraversa la strada/vana la corsa in ospedale

Mondragone – Era originaria di Sessa Aurunca, ma viveva con il resto della famiglia a Mondragone, la donna di 85 anni, Maria Pellegrino, deceduta ieri in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto intorno alle ore 13,00 in via Fiume. La donna era in procinto di attraversare la strada quando il conducente di un furgone nell’atto di fare manovra, in quanto corriere di una società di spedizione pacchi, non si sarebbe avveduto di lei andando ad investirla. Nulla ha potuto la corsa in ospedale all’arrivo dei soccorsi a distanza di un’ora e mezza dall’incidente, a causa della carenza sia dei mezzi che del personale sanitario.