Mondragone/ due gli episodi di violenza in pochi giorni

Mondragone. Volgendo lo sguardo a quanto accaduto negli ultimi giorni con ben due episodi di violenza a breve distanza l’uno dall’altro; ecco che ritorna alla ribalta il tema del potenziamento dei controlli e della sicurezza, sul quale, puntava, per garantire il raggiungimento di quelli che dovrebbero essere già tra gli obiettivi minimi assicurati alla popolazione, l’incentivo di euro 20.000 investito dall’amministrazione comunale sulla Polizia Municipale.

Accoltellato un giovane, figlio di un avvocato, a conclusione di una lite in cui sarebbe rimasto coinvolto in piazza Conte senza, da quanto si è appreso, aver riportato gravi conseguenze dopo essere stato prontamente soccorso nella notte tra venerdì e sabato; ancora una serata che termina con il ferimento di un uomo a causa di una rissa con coltello, in cui è venuta a tramutarsi una discussione tra due giovani dinanzi ad un bar in zona mare, intorno alle 20.00 di domenica sera.

Degenerata nei toni, divenuti piuttosto accesi, è poi partito un fendente che ha raggiunto alla gamba una delle persone presenti: quella che si è apprestata a dividere i due litiganti fungendo da ‘paciere’. Sarebbe questo il motivo del ferimento dell’uomo intervenuto senza riuscire a sedare gli animi nel bel mezzo del litigio .

Trasferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, avrebbe ricevuto 12 punti di sutura.

Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Mondragone, le cui indagini aiuteranno a comprendere quanto è successo e a chiarirne la dinamica.