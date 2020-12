Mondragone, è scomparso nei giorni scorsi Orlando Schiappa. Aveva 82 anni

Mondragone – Nella notte di giovedì 3 dicembre presso la sua abitazione a Roncade, in provincia di Treviso, dove risiedeva da lungo tempo, è venuto a mancare all’età di 82 anni Orlando Schiappa. Era sposato con Gabriella che aveva conosciuto a San Donà di Piave dove era caposala nell’ospedale locale, e da cui ha avuto due figli: Giada e Matteo.

A legare la sua vita a quella della cittadina rivierasca, la presenza della famiglia di origine e il suo essere nato e cresciuto in una terra da cui non ha mai preso le distanze. Un sentimento di appartenenza che esprime la propria identità e il valore delle tradizioni in opere quali, ad esempio, la raccolta “Divagazioni poetiche” che ospita poesie scritte alcune in italiano, altre nel dialetto della sua terra.

Tra i diversi lavori pubblicati si annoverano opuscoli divulgativi, romanzi, saggi ed anche tante commedie, in quella che è una tradizione familiare che vede da sempre impegnato il fratello minore Pasquale. Dei suoi tre fratelli, fra i quali Renato, prematuramente scomparso; Michele, già vicepresidente dell’Unione Pro Loco d’Italia, è stato più volte amministratore comunale e presidente del Consorzio Provinciale Trasporti Casertani.

Orlando Schiappa era lo zio di Giovanni, ex sindaco della città e consigliere dell’amministrazione provinciale di Caserta.

Membro del consiglio di amministrazione della fondazione Villa d’argento nata nel 2006 che gestisce la casa di riposo di Silea; specialista in igiene e medicina ambientale applicata all’architettura bio-ecologica; anestesista e pneumologo specializzato in patologie riconducibili ai fattori ambientali con tanto di pubblicazioni internazionali è stato insignito nell’aprile 2016 della Medaglia d’oro da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Treviso. Ad arricchire ulteriormente il suo profilo professionale, il ruolo di responsabile nazionale del CAD di Verona (Centri di Ascolto e prevenzione del Disagio) nonché la sua attività di medico sociale in società sportive di calcio e medico F.I.G.C.

Con piacere lo ricordavano e sarà ricordato dagli amici dell’infanzia e dell’adolescenza quando, da emigrante, rientrava nella città che gli aveva dato i natali e in cui aveva trascorso la giovinezza.