Mondragone, evade la Tari per circa 80mila euro. Attività commerciale posta sotto sequestro dalla Polizia Municipale

Mondragone. Nell’ambito dei controlli predisposti dagli uffici comunali, per la lotta all’evasione dei tributi, si inserisce l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che ieri mattina hanno apposto i sigilli ad un’ attività commerciale per un debito accertato di circa 80mila euro relativo alla Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti. Un noto supermercato è stato, infatti, sottoposto a sequestro amministrativo a seguito di un’ordinanza di sospensione dell’attività per 90 giorni, emessa in assenza di un riscontro nel provvedere all’invito a regolarizzare la propria posizione tributaria. “Pagare tutti, pagare meno” è l’indicazione che giunge agli uffici dall’amministrazione Comunale anche se poi, purtroppo, casi come questo evidenziano quanto da alcuni essa non venga rispettata.