Non si ferma al posto di blocco, folle inseguimento sulla Domiziana. In manette pluripregiudicato

Non si è fermato al posto di blocco dei Carabinieri ed ha proseguito la sua folle corsa lungo la Domiziana, C.L. pluripregiudicato di 27 anni fermato dai militari dell’Arma dopo un inseguimento di 8 chilometri. A bordo della sua Opel Meriva, insieme al giovane, originario di Minturno, c’era anche la sua fidanzata. I Carabinieri sono riusciti a fermarlo in pieno centro a Mondragone e lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, si celebrerà il rito direttissimo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.