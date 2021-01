Mondragone, fra i nuovi casi di contagio non figura lo staff di un supermercato/ a confermarlo l’esito negativo dei tamponi

Mondragone – Sembra essersi rivelato determinante il periodo natalizio nell’aumento non indifferente nel numero dei contagi registrato negli ultimi giorni.

A dare prova di una situazione che non si sa fino a che punto sia da considerarsi sotto controllo, il propagarsi discreto del coronavirus guardando agli ulteriori casi che sarebbero seguiti a quelli riguardanti ancora una volta, limitatamente ai Palazzi Cirio, l’ex zona rossa. È infatti circolata la notizia secondo cui nuove positività erano state individuate in una nota gioielleria e fra il personale di un piccolo negozio, che, per via di un “malinteso”, era stato associato al supermercato “Despar”, ubicato in via Domitiana. Si è così ritenuto necessario da parte della direzione fornire il chiarimento che segue: ” la proprietà e tutto lo staff dei Supermercati Despar (di via Domitiana) e Crai (di Corso V. Emanuele) dei fratelli Ceraso sono” lieti” di comunicare alla gentile clientela ed alla popolazione tutta, che dopo aver effettuato i tamponi di controllo, non presentano nessun caso di positività al Covid-19 e pertanto sono e rimarranno regolarmente aperti in assoluta e totala tranquillità e sicurezza, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Grazie. F.lli Ceraso”.