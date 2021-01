Mondragone/ grave lutto nella comunità per la scomparsa di Colomba Schiavone, madre dell’imprenditore Campoli. Ieri, l’ultimo saluto

Mondragone – Ancora un grave lutto colpisce la comunità che nel pomeriggio della giornata di ieri, venerdì 15 gennaio, ha rivolto un ultimo saluto presso la Chiesa del Cimitero alla signora Colomba Schiavone, vedova di Pasquale Campoli, venuta a mancare all’età di 76 anni. Risultata positiva al Covid-19, era attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli. In merito alle condizioni della donna, tramite un post su facebook di appena qualche giorno fa, aveva dato voce alle proprie preoccupazioni suo figlio, Alfredo Campoli.

Madre del noto imprenditore, gestore del distributore di carburante Q8 in località Crocelle e marito dell’assessore comunale con delega alle attività produttive Rosaria Tramonti, resterà nel cuore non solo dei suoi più cari affetti ma anche della comunità in cui ha vissuto e da cui sarà ricordata per la persona perbene qual era ed il suo carattere solare.