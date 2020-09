Mondragone, ieri l’ultimo saluto da parte della sua comunità a Liliana Granieri

Mondragone – Presso la Chiesa di San Michele Arcangelo si sono tenuti ieri, lunedì 28 settembre, alle ore 10,00, i funerali di Liliana Granieri.

Vedova di Ermanno Corvino, risiedeva in Corso Umberto la madre del Dott. Luciano Corvino della farmacia comunale.

Al lutto che lo ha colpito si uniscono i farmacisti di Mondragone.

Numerosi i messaggi di cordoglio con i quali, in molti, hanno voluto esprimere la propria sentita vicinanza all’intera famiglia per la scomparsa della signora Liliana, che, per la sua nobiltà d’animo, resterà nel cuore della sua comunità.