Mondragone, il Senatore Santillo in visita alla Capitaneria di Porto: “grande lavoro su territorio impegnativo

Mondragone, giovedì 5 maggio 2022.

Il Senatore Agostino Santillo ha fatto visita questa mattina alla Capitaneria di Porto di Mondragone.

“Questa mattina ho fatto visita agli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Mondragone – ha dichiarato il Senatore Santillo -, dove con grande cordialità mi ha accolto il Comandante locale Giovanni Mascolo, e ho anche avuto il piacere di salutare il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli Mario Atella.

Ho ringraziato queste persone che svolgono una vera e propria missione che va oltre i canoni di un semplice lavoro.

Guardia Costiera significa – ha continuato Santillo – sicurezza e soccorso in mare, sicurezza della navigazione e una lunghissima serie di attività molto impegnative, anche sul fronte della tutela marittima e ambientale, al servizio del cittadino.

Qui a Mondragone il Comandante Mascolo e i suoi uomini svolgono un grande lavoro nonostante i tanti chilometri di costa e un territorio molto impegnativo. È un impegno spesso silenzioso che non può essere sottovalutato.

Come parlamentare del territorio – ha concluso il Senatore- ho dato la mia massima disponibilità a supportare i loro sforzi e a dare una mano per migliorare il loro già eccellente lavoro.”