Mondragone.( il video) Don Nando Iannotta elogia il lavoro di Zannini dell’ Amministrazione ,delle forze dell’ ordine dei medici e di tutti quelli che nonostante il virus lavorano per la comunità

Mondragone. Bello , a tratti commovente , il video che Don Nando Iannotta ,Vicario della Forania di Mondragone, ha registrato ieri nella lunedi’16 marzo nella chiesa di San Nicola. Don Nando Iannotta ha parlato ai cittadini con il cuore in mano esortandoli ancora una volta a restare a casa . Ha avuto belle parole per tutti a cominciare dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini ringraziandolo pubblicamente per la vicinanza che sta dimostrando ogni giorni a tutti i Mondragonesi tenendoli informati su i provvedimenti che la Regione Campania prende volta per volta per distruggere il virus. Il Vicario ha poi ringraziato l’ amministrazione comunale tutta con in testa il Sindaco Virgilio Pacifico , le forze dell’ ordine , la Croce Rossa, i Medici, gli infermieri ,l ‘ Asl, le Farmacie , i Sacerdoti e quelli che nonostante tutto continuano a lavorare per non far mancare alla gente la materia prima utile per la sopravvivenza.

” A combattere il Virus sarà il nostro cuore – ha concluso – affidiamoci alla Madonna e San Giuseppe e vedrete che ne usciremo vincitori