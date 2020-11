Mondragone/ Impatto mortale a seguito di un tragico incidente

Mondragone. È avvenuto intorno alle 19,00 di ieri, lunedì 2 novembre, nei pressi della Clinica Padre Pio, località “Incaldana”, l’incidente in seguito al quale una donna è deceduta sul colpo. A causare l’impatto mortale per la donna che camminava sul ciglio della strada, sarebbe stata un’auto in corsa che l’avrebbe così investita. Ad allertare i soccorsi pare siano stati gli automobilisti di passaggio dopo averne rinvenuto il corpo ai margini della carreggiata. All’arrivo del personale del 118, i tentativi di rianimare la donna si sono purtroppo rivelati vani. Sul posto anche gli uomini dell’Arma dei Carabinieri di Mondragone e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso.