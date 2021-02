Mondragone, impatto mortale sulla Statale Domitiana. Perde la vita un geometra di 42 anni

Mondragone. È avvenuto nella serata di ieri, giovedì 4 febbraio, il violento impatto risultato fatale per Luigi Ciaramella, 42 anni, alla guida della sua Fiat Bravo grigia, che, per cause ancora in via di definizione, si è scontrata con un tir nei pressi del bar tabacchi Brunetti sulla Statale Domitiana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte degli inquirenti, la vettura, avrebbe colpito l’autoarticolato con la parte anteriore per poi finire nella cunetta che fiancheggia la carreggiata. Originario di Napoli, l’uomo lavorava come geometra nel nuovo Cimitero di Mondragone. Terminato il suo turno di lavoro – aveva lasciato l’ufficio alle 17,30 del pomeriggio salutato dai colleghi – intorno alle ore 20 è rimasto coinvolto nell’incidente stradale in cui nonostante ogni tentativo di rianimarlo, una volta estratto dalle lamiere del veicolo dai medici del 118 e dei vigili del fuoco, è deceduto mentre veniva trasportato in gravissime condizioni alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Accolta con sgomento la notizia della sua tragica scomparsa dai colleghi di lavoro e da tutti coloro che lo conoscevano e stimavano per la persona gentile e disponibile qual era. Lascia due figli piccoli.