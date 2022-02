Mondragone, in lutto il liceo scientifico ‘Galileo Galilei’. Un male incurabile porta via alla comunità la prof.ssa Barbara Rizzuti

Mondragone. Ancora un grave lutto per la comunità che piange la prematura scomparsa della prof.ssa Barbara Rizzuti. Sgomento nella città che ha appreso nelle scorse ore di sabato 5 febbraio, la triste notizia. Venuta a mancare all’età di 50 anni, originaria di Napoli, si era trasferita nella cittadina del litorale a cui era molto legata e dove, per l’appunto, aveva deciso di vivere. Insegnava attualmente al liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ che si stringe attorno alla famiglia per la sua grave perdita, e dove resterà per sempre caro il ricordo, così come la stima, che di lei custodiranno tutti coloro con cui ha condiviso dal punto di vista umano e professionale quest’ultimo periodo della sua vita, prima che un brutto male contro cui lottava da alcuni mesi la portasse via ai propri affetti. Incredulità e commozione si fanno spazio nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerla e poterne apprezzare una personalità dal tratto gioioso e disponibile, incorniciato da un sorriso contagioso: un’ «anima bella» un «uragano di splendore» che rifletteva nel quotidiano la sua solarità e la sua voglia di vivere. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia per ricordare una persona speciale di cui, uno dei diversi post lasciati sulla sua bacheca Facebook, recita « non potrei mai dimenticare la tua vitalità e il modo di approccio con i tuoi alunni, insegnerai lì nel paradiso, con il tuo sorriso incanterai tutti gli angeli. Riposa in pace mia bellissima prof!» Oggi, alle ore 15:00 l’ultimo saluto presso la parrocchia di San Giuseppe artigiano.