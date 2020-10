Mondragone, in quarantena una classe della primaria al plesso scolastico “Arcobaleno”

Mondragone – Dalla giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, pare sia stata interessata dalla misura della quarantena il plesso scolastico “Arcobaleno” del Circolo Didattico Mondragone 1°. Riguarderebbe una classe primaria questa disposizione anche se a risultare priva di alunni è stata anche un’altra sezione, per scelta dei genitori, sulla base di quanto accaduto nei giorni precedenti l’apertura della scuola.

Circolava già, infatti, in quei giorni, la notizia della positività di un bambino al tampone, dopo aver preso parte alla festa di compleanno di un suo compagno di classe insieme ad altri bambini. Ciò nonostante è avvenuta regolarmente la frequentazione delle lezioni, fino alla settimana scorsa, da parte di quei bambini che, risultando fra gli invitati alla festa organizzata il 22 settembre scorso, dovevano invece essere isolati, in seguito ai contatti avuti col bambino trovato poi positivo al coronavirus.

Non risulta chiaro come mai l’Asl non abbia provveduto a predisporre in tempo l’isolamento di chi era presente alla festa, secondo quanto prevede l’attuazione del protocollo sanitario per i casi accertati di contagio.

Risultati positivi, il bambino e i suoi genitori sono attualmente in isolamento domiciliare.

Anche se da allora non vi è più stato il rientro del bimbo a scuola, si è comunque cercato di evitare che nel frattempo i bambini collegati alla festa si relazionassero con il resto della scolaresca.

I bambini coinvolti nella vicenda sono in isolamento domiciliare e sono stati tutti sottoposti al tampone.

Si attende ora l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di venerdì 2 ottobre.