Mondragone. Incendio mezzi rifiuti : L’opposizione attacca l’Assessore Di Lorenzo

Mondragone .I consiglieri comunali dell’opposizione di centrodestra, Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa, ritornano sull’episodio dell’incendio di due mezzi per la raccolta dei rifiuti in città avvenuto diversi giorni fa.

“Quanto e’ accaduto la notte fra lunedì e martedì scorso, certamente, e’ un episodio inquietante che ritorna a stordire una città che si era messa alle spalle un clima d’altri tempi della peggiore specie!

Subito l’abbiamo detto, esprimendo solidarietà e vicinanza a chi lavora, ma ora ci scontriamo con l’intempestività dell’assessore comunale Emilio Di Lorenzo, delegato ai rifiuti, che soltanto adesso si sveglia dal lungo letargo, iniziato il giorno della sua nomina, e tenta di dire la sua a riguardo senza affatto assumersi la responsabilità di dire qualcosa in più per il ruolo che occupa e la funzione che esercita.

Attesa e grande rispetto per l’andamento delle indagini da parte delle forze dell’ordine, ma già nell’immediatezza abbiamo ritenuto di poter escludere la pista occasionale, proprio per rendere l’idea che i rifiuti rimangono l’ambito più pericoloso ed attenzionato dalla criminalità organizzata per le nostre comunità locali.

Ma da parte della politica, in primis di chi ha l’onere di amministrare, non basta alzare l’asticella solo in questo momento, ma serve essere meno superficiali e non continuare ad essere poco rispettosi della norma nella gestione delle gare di appalto con l’utillizzo di illegittime centrali di committenza, nonché dei relativi affidamenti fuori l’ordinario, ma soprattutto senza comminare penali per i disservizi che si registrano anche con il pieno utilizzo di tutti i mezzi a disposizione.

La politica non può far salire i costi del servizio, aumentare il personale e diminuire servizi ed attività, come e’ stato fatto sin da subito dall’inizio dell’attuale consiliatura e soprattutto in occasione del passaggio di cantiere e nel corso dell’anno appena concluso facendo sì che, a breve, i Mondragonesi dovranno pagarne le conseguenze”.