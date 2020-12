Mondragone/ Incidente in località Fievo, due le auto coinvolte nello schianto

Mondragone – Ha suscitato non poco spavento il boato provocato dall’incidente avvenuto oggi pomeriggio, nel quartiere residenziale in località Fievo. A restare coinvolti i due uomini a bordo delle autovetture, una Smart ed un’ Alfa Romeo 147, che si sono scontrate in uno dei due incroci in via delle Ginestre. Dei passanti si sono poi immediatamente avvicinati per prestare soccorso. È parsa semidistrutta la Smart a seguito dello schianto avvertito distintamente in tutta la zona, dove, da tempo, i residenti richiedono misure d’intervento al fine di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto negli incroci siti in corrispondenza dei rettilinei. Non è infatti infrequente la presenza di bambini che vi sostano per gioco. Non risultano feriti gravi secondo le prime indiscrezioni.