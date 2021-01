Mondragone, indetto dal comune il bando contenente misure a sostegno degli operatori economici del territorio

Mondragone – Con l’avviso pubblico denominato “Aiuto alla ripresa” partono gli interventi a supporto degli imprenditori locali in seguito alle gravi difficoltà economiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Verranno pertanto attribuiti contributi a fondo perduto una tantum quale risorsa economica finalizzata a dare sostegno alle imprese, a fronte della contrazione dell’attività lavorativa seguita al disagio prodotto dalle ordinanze restrittive connesse ad un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. L’ erogazione di tali sovvenzioni straordinarie avverrà secondo l’osservanza di specifici criteri in base ai quali esse saranno corrisposte nella misura di un importo che oscillerà da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1000,00. Fra le categorie che potranno partecipare al bando comunale rientrano commercianti, artigiani e imprenditori nel settore dei servizi, ma anche liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano dichiarato un reddito inferiore ai 30mila euro nell’anno 2019. Comprensivo quindi dei requisiti per la partecipazione, delle categorie che potrannno aderirvi e delle modalità di presentazione della domanda si allega qui di seguito l’avviso pubblico.

AVVISO PUBBLICO “AIUTO ALLA RIPRESA” – MISURE ECCEZIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI MONDRAGONE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia del COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Dato atto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato che l’emergenza sanitaria, ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali di servizi, alle attività professionali nonché al commercio in forma itinerante; Visti in particolare: il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art. 54 del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima; Visto l’art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27, che ha previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e limitatamente all’esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 22/12/20200 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi una tantum a favore delle attività economiche, delle sovvenzioni a sostegno degli operatori del tessuto economico locale colpiti dalla contrazione dell’attività a seguito delle ordinanze restrittive connesse all’emergenza Covid-19, che verranno attribuiti dal Comune di Mondragone quale misura di aiuto economico alle imprese prevista dall’articolo 54 del D. L. 34/2020; E’ indetto il presente BANDO per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto un tantum a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19; La suddetta risorsa economica, finalizzata a dare sostegno alle imprese, verrà attribuita con l’osservanza delle seguenti modalità: Un contributo una tantum, di importo massimo pari a € 1000,00, da assegnare in favore delle attività economiche sospese durante l’emergenza Covid-19 in seguito al DPCM 11.03.2020 e successivi, individuate attraverso i codici ATECO di cui alle tabelle allegate ai predetti provvedimenti governativi di sospensione. Un contributo una tantum, di importo massimo pari a € 500,00, da assegnare in favore delle attività economiche anche se mai costrette alla chiusura totale a sostegno della maggiore spesa affrontata per l’adeguamento alle normative in materia di contrasto alla diffusione del contagio e a riconoscimento dell’essenziale servizio offerto alla popolazione durante la pandemia; Un contributo una tantum, di importo massimo pari a € 400,00, da assegnare in favore dei liberi professionisti/lavoratori autonomi che abbiano dichiarato un reddito inferiore ai 30 mila euro nell’anno 2019 ed autocertifichino una riduzione del reddito per l’anno 2020. Un contributo una tantum, di importo massimo pari a € 300,00, da assegnare in favore degli operatori economici del commercio su aree pubbliche settore alimentare, titolari di concessione rilasciata dal comune di Mondragone, che svolgono la propria attività presso posteggi isolati e degli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare, dell’igiene della persona e della casa, con sede legale nel comune di Mondragone; Il contributo una tantum come sopra erogato è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate su scala nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ed è inteso a fornire un sostegno finanziario agli operatori economici locali che, con inevitabili difficoltà, hanno ripreso la propria attività ma si deve considerare comunque omnicomprensivo in riferimento ad eventuali ulteriori agevolazioni o riduzioni di carattere comunale, anche di natura tributaria. Le attività beneficiarie del suddetto contributo dovranno essere in possesso dei requisiti elencati in premessa.

DOTAZIONE FINANZIARIA Le risorse stanziate e disponibili per finanziare la presente procedura troverà capacità sul capitolo 52094, “Emergenza Covid-19. Se le domande presentate dovessero determinare un superamento delle risorse disponibili per il presente bando l’Ufficio Attività Produttive si riserva di determinare al ribasso la somma del contributo in misura uguale a tutti i beneficiari.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Avere sede operativa nel Comune di Mondragone, in particolare gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno avere sede legale nel comune di Mondragone. Essere iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. Essere attive ed avere partita IVA in essere alla data del DPCM del 11.03.2020 e/o successivi decreti. Essere iscritti alla cassa professionale o ai rispettivi ordini (Liberi professionisti). Non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi dell’art.2, punto 18, del Regolamento UE 65/14, alla data del 31.12.2019. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo o in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e altre leggi speciali. Essere in regola con la normativa antimafia e attestare l’insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza, previste dall’art.67 del D.Lgs.6.9.2011 n. 159. Non avere un debito certo, liquido ed esigibile di natura tributaria nei confronti del comune di Mondragone alla data 31.12.2019. I richiedenti che dovessero avere un debito certo, liquido ed esigibile di natura tributaria nei confronti del Comune, potranno accedere al contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria. Per i liberi professionisti il contributo viene attribuito nella misura in cui risultino iscritti alla cassa professionale o ai rispettivi ordini, abbiano dichiarato un reddito inferiore ai 30 mila euro nell’anno 2019 ed autocertifichino una riduzione del reddito per l’anno 2020. Per accedere al contributo, gli operatori economici devono impegnarsi a tenere aperta l’attività almeno fino al 31/12/2020.

PRESENTAZIONE DOMANDA L’istanza di assegnazione del contributo ”aiuto alla ripresa” deve essere presentata compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale del comune di Mondragone a firma del titolare o del legale rappresentante, deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti negli articoli precedenti, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità penale , di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, nel caso in cui siano rese dichiarazioni mendaci. Il modello di domanda sarà scaricabile ed inoltrabile esclusivamente tramite portale istituzionale dell’Ente alla sezione dedicata sulla home page del sito comunale “Aiuto alla Ripresa” (basterà cliccare sul link per accedere). I soggetti che intendono richiedere il contributo dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 01.02.2021, apposita domanda utilizzando il modello allegato compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare/Legale rappresentante. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità. In alternativa la domanda potrà essere firmata digitalmente o presentata da commercialisti ovvero da intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni all’ Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. d.P.r. 220 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti (consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di cui all’art.32, comma1, lettera a), b) e c) del D. Lgs. n. 241/1997, altro soggetto incaricato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti ai fini della concessione del contributo saranno effettuati dal responsabile del procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso per le finalità previste dal presente avviso saranno trattati nel rispetto del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (Reg. (UE) 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2016 e s.m.).