Mondragone, la comunità si stringe attorno alle famiglie dei tre concittadini venuti a mancare nelle scorse ore

Mondragone. Nella sola giornata di ieri, la comunità accoglieva con sgomento la notizia della scomparsa di due giovani vite a breve distanza l’una dall’altra. Dopo aver lottato contro il male del secolo che seguita tristemente a fare vittime, sono venuti a mancare Tiziana Festini e Michele Rivetti. Insegnante presso il secondo circolo didattico di Mondragone, Tiziana Festini lascia all’età di 49 anni il marito Giuseppe Santuossolo e la sua bambina. Carico dello stesso sorriso che riservava alla famiglia e ai suoi alunni, sarà l’affettuoso ricordo che di lei resterà nei loro cuori. Oggi pomeriggio, alle 15.00, presso la Chiesa di San Francesco l’ultimo saluto con la celebrazione del rito funebre. Altrettanto amato dalla comunità per la sua solarità e gentilezza era il giovane Michele Rivetti. Di professione carrozziere, lascia la moglie e il suo piccolo Mario. Nelle scorse ore, un altro lutto scuote nuovamente la comunità. A dirle addio è Antonio Trano, ex agente della Polizia Municipale. Era ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni, dove si è spento nella serata di ieri all’età di 64 anni. Da poco in pensione, dopo 30 anni di onorato servizio, i suoi colleghi di lavoro lo ricordano per la persona amabile qual era : un uomo buono, dall’animo gentile e generoso verso il prossimo. Un collega degli agenti della Polizia Municipale di Falciano del Massico che, assieme ai colleghi di Mondragone, partecipano al dolore per la sua perdita, dedica al suo ricordo queste parole ” È pur vero che in Paradiso hanno bisogno delle anime più buone, ma non poteva aspettare ancora. Sei stato un collega insostituibile, sempre buono e disponibile, in 10 anni di servizio non hai avuto mai il coraggio di dirmi di no, più di un fratello. Sarà dura senza di te, e non posso pensare alla tua famiglia, che da questo momento ha perso una stella..,rimanendo un ferita indelebile. Te voglio bene zì ntò”.